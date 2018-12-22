Son Dakika Haberleri: Tadilat Yapılan Binada Göçük: 5 Yaralı (2)

Tadilat Yapılan Binada Göçük: 5 Yaralı (2)

1 saat önce

- Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata'dan röportaj Detaylar MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

- Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata'dan röportaj
Detaylar MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:19 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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