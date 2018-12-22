Tadilat Yapılan Binada Göçük: 5 Yaralı (2)
1 saat önce
- Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata'dan röportaj Detaylar MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
- Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata'dan röportaj
Detaylar MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:19 Kaynak: AA
Muğla'da Sokakta Bulunan İguana Vatandaşları Tedirgin Etti
FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı
Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı
Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti