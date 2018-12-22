Tadilat Yapılan Binada Göçük: 5 Yaralı (2)

- Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata'dan röportaj Detaylar MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

- Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata'dan röportaj

Detaylar MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

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