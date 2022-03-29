Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı - Son Dakika
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Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı

29.03.2022 16:01
Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın sırasında bir işçinin eli yanarken, bir kadın ise dumandan etkilendi.

Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 232 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın sırasında çatıda bulunan Bayram Ş. isimli bir işçi elinden yaralandı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise eli yanan işçinin ve dumandan etkilenen Akgül K. isimli kadının tedavisi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı
Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı
Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı
Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı
Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı

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Çayırova, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı - Son Dakika
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