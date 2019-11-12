Son Dakika Haberleri: Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı

7 saat önce

Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda, 3 paket halinde 20 kilogram esrar ele geçirildi.

Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı, System.String[]

Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda, 3 paket halinde 20 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Şahsın esrarı özellikle tadilat yaptırdığı evde sakladığı ve buradan parçalar halinde alarak torbacılık yöntemiyle sattığı belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın tadilat halinde bulunan ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığını ve parçalar halinde torbacılık yöntemiyle satış yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bulunan ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 parça halinde 20 kilogram esrar, hassas terazi ve paketleme yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili G.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan araştırmasında daha önce de uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin esrarı özellikle tadilat yaptırdığı evde sakladığı ve buradan parçalar halinde alarak torbacılık yöntemiyle satış yaptığı belirlendi.


Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:09:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]