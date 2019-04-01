Tadilat Yaptığı Evde, Kutuda Kafatası ve İnsan Kemikleri Buldu

ADANA'da yeni aldığı evde tadilat yapan ev sahibi Şehmus Aktürk, tavan arasındaki kutu içinde kafatası ve insan kemikleri buldu.

ADANA'da yeni aldığı evde tadilat yapan ev sahibi Şehmus Aktürk, tavan arasındaki kutu içinde kafatası ve insan kemikleri buldu.



Olay, Seyhan ilçesi Ferit Cemal Güven Caddesi'nde meydana geldi. Bir ay önce aldığı evde tadilat yapan Şehmus Aktürk, yıktığı tavan arasında, kutu içinde kafatası ve insan kemikleri buldu. Paniğe kapılan Aktürk, polisi aradı. Gelen ekipler, cesedin en az 25 yıllık olduğunu saptadı. Polisler, kemik ve kuru kafayı incelemek üzere, Adli Tıp Birimi'ne götürdü. Aktürk ise evi satın aldığını kişinin doktor olduğunu, kemikleri incelemek üzere evde bulundurmuş olabileceğini söyledi. - Adana

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