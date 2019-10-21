Son Dakika Haberleri: Tadilat yaptığı evin enkazının altında kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Tadilat yaptığı evin enkazının altında kaldı

Tadilat yaptığı evin enkazının altında kaldı

17 dakika önce

- Tadilat yaptığı evin enkazının altında kaldıSİİRT - Siirt'te tadilat halindeki evin bir bölümünün çökmesi sonucu enkazın altında kalan bir kişi yaralandı.

- Tadilat yaptığı evin enkazının altında kaldı

SİİRT - Siirt'te tadilat halindeki evin bir bölümünün çökmesi sonucu enkazın altında kalan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyünde meydana geldi. Ekrem Ensarioğlu, evini tadilattan geçirdiği sırada evin bir bölümünün çökmesi üzerine enkaz altında kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla enkaz altından çıkarılan Ensarioğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ensarioğlu'nun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tadilat yaptığı evin enkazının altında kaldı

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
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