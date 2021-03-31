Tadilata alınan vagon, yandı - Son Dakika

Tadilata alınan vagon, yandı
31.03.2021 22:04
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bakıma alınan TCDD'ye ait vagon, tamir sırasında çıkan yangında hasar gördü.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bakıma alınan TCDD'ye ait vagon, tamir sırasında çıkan yangında hasar gördü.
İlçeye bağlı Yenice Mahallesi'ndeki TCDD Lojistik Merkezi'nde bakıma alınan vagon, bugün gerçekleşen tadilat sırasında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler vagonu sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri, yangını diğer vagonlara sıçramadan söndürdü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
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