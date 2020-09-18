Tadilatı biten Saadet Partisinin yeni genel merkezi hizmete hazır - Son Dakika

Tadilatı biten Saadet Partisinin yeni genel merkezi hizmete hazır

Saadet Partisinin İskitler'deki yeni genel merkez binasının tadilatı tamamlandı.

Saadet Partisinin İskitler'deki yeni genel merkez binasının tadilatı tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geniş kapsamlı bir açılış töreninin yapılmayacağı genel merkezin bu ay sonuna doğru faaliyette geçmesi bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce yeni bir genel merkez binası için çalışmalar yürüttüklerini, bugün de binayı hazır hale getirdiklerini söyledi.

Binayı natamam olarak aldıklarını belirten Doğan, "Binanın bu hale gelmesinde çok kişinin emeği, duası, katkısı var. Biz hazineden destek alan bir parti değiliz. Sadece üyelerimizin, gönüllülerimizin desteğiyle faaliyetler yürüten bir partiyiz. Yaklaşık 10 bin insanın desteğiyle buralara geldik. Genel merkezimize maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Virüs nedeniyle genel merkez binasının tadilatının uzun sürdüğünü ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel merkezimiz 1,5 ay önce hizmet verecek hale gelmişti. Saadet Partisinin ve Kıbrıs'ın fethinin yıl dönümü olan 20 Temmuz günü açılış yapacaktık. Ancak pandeminin bütün dünyada etkisini artırması ve genel merkezin açılışında ciddi katılımın olması yönündeki bilgi, açılışı tehir etmemize neden oldu. Burada kontrollü bir açılışın olmaması nedeniyle insanlarımızın zarar görmesine izin vermezdik. İnşallah bu ay sonunda Saadet Partisi Genel Merkezi faaliyet gösterecek. Şu anda eşya anlamında bütün hazırlıklar tamamlandı. Birimler de ay sonuna kadar buraya taşınmış olacak."

Salgın nedeniyle resmi açılış tarihini belirtmediklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Çok fazla insanımızın buraya katkısı ve desteği var. O insanlarımız buraya gelmek istiyorlar, açılışta bulunmak istiyorlar. Salgın sürecinin biraz daha normale döndüğü, insanların rahat hareket ettiği bir ortam oluştuğu zaman ancak açılış tarihini belirleyebiliriz. Biz 50 yıllık bir hareketin temsilcisiyiz. 50'nci yılımızda, yeni bir dönem, yeni bir genel merkez binası ve yeni bir heyecanla burada faaliyetlerimizi yürüteceğiz."

Tadilatı biten Saadet Partisinin yeni genel merkezi hizmete hazır

Saadet Partisi, Mesut Doğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tadilatı biten Saadet Partisinin yeni genel merkezi hizmete hazır - Son Dakika


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