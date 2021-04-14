Tadilatı bitmedi, mahyası asıldı - Son Dakika

Tadilatı bitmedi, mahyası asıldı

14.04.2021 09:41

Tadilatı bitmedi, mahyası asıldı Restorasyonu süren 750 yıllık Cacabey Camii'nde tenteler üstüne mahya asıldı Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gök bilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 750 yıllık Kırşehir Cacabey Camii, restore çalışmaları sürerken...

Tadilatı bitmedi, mahyası asıldı

Restorasyonu süren 750 yıllık Cacabey Camii'nde tenteler üstüne mahya asıldı

KIRŞEHİR - Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gök bilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 750 yıllık Kırşehir Cacabey Camii, restore çalışmaları sürerken tenteler üstüne mahya asıldı.

Kırşehir Belediyesi tarafından ramazan ayının manevi atmosferine uygun olması adına meydanda herkesin görebileceği şekilde 'Hoş geldin, ya şehri ramazan' mahyası asıldı. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun da katıldığı toplantıda, Kırşehir Müftülüğü ile iletişime geçilerek Vakıflar Bölge Müdürlüğünden de tarihi caminin tente alanının kullanılması onayı alındı. Ramazan ayı süresince mahyada bulunan yazılar da sürekli değişkenlik gösterecek. Mahyanın takılma aşamasını duygularını belirten Kırşehirli vatandaşlar ise memnuniyetlerini belirtti. Arda tat adlı kişi, ramazan mahyası görmenin hoşuna gittiğini söyledi. Cengiz Dinç adlı vatandaş ise mahya asılmasının iyi olduğunu belirtti.

Akşam saatlerinde ise meydanda farklı bir görüntü oluşturan mahya ile ilgili düşüncelerini aktaran Muzaffer Kaya ise manevi duyguyu hissettiklerini ve yapanlara teşekkür ettiklerini aktardı.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında tadilata alınan medresede geçici üst örtü ve raspa yapımı gerçekleştirilerek caminin çatıdan su alması önlenmiş, çatıya geçici örtü yapılması dolayısıyla üst örtü kaldırılarak kurumaya bırakılmıştı.

Tadilatı bitmedi, mahyası asıldı
Tadilatı bitmedi, mahyası asıldı
Tadilatı bitmedi, mahyası asıldı
Tadilatı bitmedi, mahyası asıldı

Selçuklu Devleti, Kırşehir, Ramazan, Mahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tadilatı bitmedi, mahyası asıldı - Son Dakika


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