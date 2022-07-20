Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı - Son Dakika
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Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı

20.07.2022 13:17

Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatıdaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına sebebiyet veren işçi hakkında işlem başlatıldı.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Zekat Sokak'da bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada binada oturan vatandaşlar da yangının dairelere sirayet etme riskine karşı tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısı hasar gördü.

Öte yandan tadilat yapan çatı ustası olan S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Darıca İstasyon Karakoluna götürüldü. Şüpheli olarak İfadesi alınan S.K. hakkında tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
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MAKAS ATTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI MAKAS ATTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YANDAKİ BİNANIN ÇATISINA ATLADI BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YANDAKİ BİNANIN ÇATISINA ATLADI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı - Son Dakika
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