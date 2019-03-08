Son Dakika Haberleri: Tadım’da yeni rota ABD

Tadım’da yeni rota ABD

31 dakika önce

Tüm yatırım stratejisini tazelik üzerine kuran Tadım, yurtdışındaki müşterilerine daha hızlı ulaşabilmek için yatırımlarına bir yeni adım atmaya hazırlanıyor.

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Tüm yatırım stratejisini tazelik üzerine kuran Tadım, yurtdışındaki müşterilerine daha hızlı ulaşabilmek için yatırımlarına bir yeni adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Almanya'nın ardından ABD'ye de fabrika açmayı planlıyor. (Aysel Yücel)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:00 

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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