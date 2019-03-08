Tadım’da yeni rota ABD
31 dakika önce
Tüm yatırım stratejisini tazelik üzerine kuran Tadım, yurtdışındaki müşterilerine daha hızlı ulaşabilmek için yatırımlarına bir yeni adım atmaya hazırlanıyor.
Tüm yatırım stratejisini tazelik üzerine kuran Tadım, yurtdışındaki müşterilerine daha hızlı ulaşabilmek için yatırımlarına bir yeni adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Almanya
'nın ardından ABD
'ye de fabrika açmayı planlıyor. (Aysel Yücel)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:00
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