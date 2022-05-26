Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı: O anlar kamerada

26.05.2022 09:37

İstanbul Zeytinburnu'nda bir şüpheli, pastanenin kapısına bırakılan çileklerin önce tadına baktı, sonra kasasıyla birlikte çaldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir şüpheli, pastanenin kapısına bırakılan çileklerin önce tadına baktı, sonra kasasıyla birlikte çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 24 Mayıs günü Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan bir pastanenin önünde saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, meyve-sebze halinden gelen çilekler sabahın erken saatlerinde kapalı olan pastanenin önüne bırakıldı. Yoldan geçerken kasayı gören şüpheli, çileklerin üzerindeki örtüyü açtı. Şüpheli, kasanın içinden aldığı 3-4 tane çileği yiyerek tadına baktı. Çileklerin tadını beğenen şüpheli, kasayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanı açan pastane çalışanları çileklerin kapıda olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen pastane çalışanları çilek kasasının 50 yaşlarındaki bir kişi tarafından çalındığını gördü. Yaşanan hırsızlıktan dolayı pastanede satılan çilekli ürünlerin çıkması gecikti.

ÇİLEK HIRSIZLIĞI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli kaldırımda yürürken çilek kasasını görüyor. Kasanın üzerindeki örtüyü kaldıran şüpheli, içindeki çilekleri yiyor. Daha sonra çilek kasasını çalarak uzaklaşıyor.

"FATURASINI BİZE BIRAKMIŞ"

İş yeri çalışanı Nesimi Dönmez, "Biz günlük olarak halden çilek siparişi veriyoruz. Dükkan açık olmadığından o saatlerde getirenler kapıya bırakıyorlar. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadık. Kapıya bıraktıktan sonra buradan geçen bir vatandaş önce çileğin tadına bakıyor. Kontrol ediyor tabi. 2-3 tane de yemiş. Buraya da bırakmış. Ondan sonra da herhalde hoşuna gitti. Kalanı da kasasıyla beraber eve götürmüş. Ama bir iyilik yapmış. Ödemeyi unutmayalım diye faturasını bize bırakmış" dedi.

"AKŞAMDAN HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Çileklerin çalınmasından dolayı işlerin aksadığını ifade eden Dönmez, "Sonuçta tekrar o çileği bulmamız zor. Çünkü akşamdan hazırlık yapıyoruz. Çalışmalarımızda ona göre. Bazen böyle şeyler olabiliyor, karşılaşıyoruz. Şöyle söyleyelim; halden aldığımız 100 liralık ürünü, 200 liraya başka yerden temin ettik. Çünkü oradan gelen fiyat ile buradan aldığımız fiyat bir değil" diye konuştu.

"ARA SIRA GELSİN ÇAYIMIZI DA İÇSİN"

Hırsızı çay içmeye de çağıran Dönmez, "O Allah ile onun arasında. Biz helal etsek de pek kabul olmaz gibi. Allah ile onun arasında. Onu Allah'a havale ediyoruz. Ara sıra gelsin çayımızı da içsin, bekliyoruz. 3-4 tane çileği burada yemiş. Buralardaydı çilekler, sonra kalanı da kamerada gördüğünüz gibi almış, götürmüş" dedi.

(Caner Sönmez - Davut Has - Elif Somuncu-İHA)

Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı: O anlar kamerada
Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı: O anlar kamerada
Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı: O anlar kamerada
Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı: O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Mayıs, Mevla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı: O anlar kamerada - Son Dakika


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