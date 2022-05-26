Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı - Son Dakika
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Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı

26.05.2022 16:07
Tadına baktığı çileği beğenince kasasıyla birlikte çaldı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir şüpheli, pastanenin kapısına bırakılan çileklerin önce tadına baktı, sonra kasasıyla birlikte çaldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir şüpheli, pastanenin kapısına bırakılan çileklerin önce tadına baktı, sonra kasasıyla birlikte çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 24 Mayıs günü Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan bir pastanenin önünde saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, meyve-sebze halinden gelen çilekler sabahın erken saatlerinde kapalı olan pastanenin önüne bırakıldı. Yoldan geçerken kasayı gören şüpheli, çileklerin üzerindeki örtüyü açtı. Şüpheli, kasanın içinden aldığı 3-4 tane çileği yiyerek tadına baktı. Çileklerin tadını beğenen şüpheli, kasayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanı açan pastane çalışanları çileklerin kapıda olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen pastane çalışanları çilek kasasının 50 yaşlarındaki bir kişi tarafından çalındığını gördü. Yaşanan hırsızlıktan dolayı pastanede satılan çilekli ürünlerin çıkması gecikti.

Çilek hırsızlığı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli kaldırımda yürürken çilek kasasını görüyor. Kasanın üzerindeki örtüyü kaldıran şüpheli, içindeki çilekleri yiyor. Daha sonra çilek kasasını çalarak uzaklaşıyor.

"Faturasını bize bırakmış"

İş yeri çalışanı Nesimi Dönmez, "Biz günlük olarak halden çilek siparişi veriyoruz. Dükkan açık olmadığından o saatlerde getirenler kapıya bırakıyorlar. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadık. Kapıya bıraktıktan sonra buradan geçen bir vatandaş önce çileğin tadına bakıyor. Kontrol ediyor tabi. 2-3 tane de yemiş. Buraya da bırakmış. Ondan sonra da herhalde hoşuna gitti. Kalanı da kasasıyla beraber eve götürmüş. Ama bir iyilik yapmış. Ödemeyi unutmayalım diye faturasını bize bırakmış" dedi.

YORUMLAR
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Önce pastane kapısına bırakılan çileklerin tadına baktı sonra da tüm kasayı çaldı! İşletme sahibinden tepki gecikmedi: Ara sıra gelsin çayımızı içsin! Önce pastane kapısına bırakılan çileklerin tadına baktı sonra da tüm kasayı çaldı! İşletme sahibinden tepki gecikmedi: Ara sıra gelsin çayımızı içsin! Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı
Kaynak: İHA

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