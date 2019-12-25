TADOS'dan Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TADOS'dan Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - Son Dakika

TADOS'dan Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.

TADOS'dan Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.


Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü (TADOS) üyesi sporcular, Sarıkamış şehitlerini anmak için Tavşanlı ilçesi Ayvalı Köyü'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Ayda ortalama iki kez düzenlenen doğa yürüyüşlerinin bu haftaki durağında sporcular Ayvalı Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş halka açık idi ve oldukça da katılım oldu.


Yaklaşık 50 doğa yürüyüşçüsünün katıldığı etkinlikte sporcular 10 kilometrelik parkuru 3.5 saatte tamamladı. Ayvalı köyü Göleti'nden yürüyüşe başlayan sporcular, Köprücek Köyü istikametinde Köprücek Köyü yaylasından geriye dönüş ile yürüyüşü sonlandırdı.


Çok büyük bir kısmı yokuş ve çamur nedeniyle zaman zaman sporcuların zor anlar yaşadığı yürüyüşte, gölet ve ağaç yapraklarıyla eşsiz manzaranın bol bol fotoğrafını çeken sporcular, Köprücek Köyü yaylasında Kur'an okunması ve ardından şehitler için dua sonrası ilçe merkezine geri döndü.


Sarıkamış şehitlerini anma vesilesiyle yapılan etkinlik hakkında bilgiler veren TADOS Başkanı Cevdet Taşkıngül, iki haftada bir düzenledikleri yürüyüşleri zaman zaman haftanın önemine atfettiklerini hatırlatarak, "Geçtiğimiz hafta bu alanda uluslar arası renk ve işaretlemeler ile bu bölgenin yürüyüş rotasını oluşturduk. Bu hafta Sarıkamış harekatının 105. yıl dönümüydü. Biz de Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerimizin anısına yürüyüş düzenlemek istedik. Onlara göre çok daha uygun şartlarda olmamıza rağmen parkurun zorluğu ve etkinliğin maneviyatında onları hatırladık ve andık, rahmet diledik." dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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