Son Dakika Haberleri: Taekwondo'da 14 Madalya

Taekwondo'da 14 Madalya

1 saat önce

08-10 Mart tarihleri arasında Aksaray'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Çeyrek Final müsabakaları sona erdi.

Taekwondo'da 14 Madalya, System.String[]
08-10 Mart tarihleri arasında Aksaray'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Çeyrek Final müsabakaları sona erdi.

Aksaray Atatürk Spor Salonunda 2 gün boyunca devam eden müsabakalara 11 İlden 83 bayan, 79 erkek toplam 162 sporcu tatamide mücadele etti.

Kayseri'den katılan bayan ve erkek takımı Çeyrek final müsabakalarında başarısıyla göz doldurdu. Sporcularımız toplamda 3 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya kazarak toplamda 14 madalyayla müsabakalara damga vurdu.

Takım olarak bayan takımı ikinci olurken, erkek takım ise üçüncü olarak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda başarı gösteren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Aksaray, Spor
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