Son Dakika Haberleri: Taekwondo'da Avrupa Şampiyonası'na 8 Madalyalı Başlangıç

Taekwondo'da Avrupa Şampiyonası'na 8 Madalyalı Başlangıç

1 saat önce

Türkiye, 14'üncü Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde 1'i altın 8 madalya kazandı.

Taekwondo'da Avrupa Şampiyonası'na 8 Madalyalı Başlangıç, System.String[]
Türkiye, 14'üncü Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde 1'i altın 8 madalya kazandı. 

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun evsahipliğinde Antalya Kemer'de düzenlenen şampiyonaya 26 ülkeden 541 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde 12 kategoride müsabakalar yapılırken, Türkiye 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Şeyda Nur Yavuz, Nagihan Besleme ve Sıla Özden'den oluşan genç bayan takımı Avrupa şampiyonu oldu.

Altın madalya kazanan sporcular Şeyda Nur Yavuz, Nagihan Besleme ve Sıla Özden, altın madalya kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, madalyalarını başta şehitlerimiz olmak üzere Türkiye'ye adadıklarını söylediler.

14'üncü Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nın 2'nci gününde 16 kategoride madalyalar sahibini bulacak. Şampiyona, 4 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Türkiye, adına ilk gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

ALTIN

Şeyda Nur Yavuz-Nagihan Besleme-Sıla Özden (Genç Bayan Takım)

GÜMÜŞ

Elif Aybüke Yılmaz (Bayanlar Bireysel 30 Yaş Altı)

Nevin Baş (Bayanlar Bireysel 65 Yaş Altı)

Şerif Kandırmış (Erkekler Bireysel 65 Yaş Altı)

Gülsena Karakuyulu (Bayanlar Serbest Stil 17 Yaş Üstü)

Muhammed Çağrı Gülen-İremnur Öztürk (Serbest Stil 17 Yaş Altı Çiftler)

BRONZ

Yiğit Kemal Yılmaz-Cem Kortan Uyar- Muhammet Emin Sevinç (Genç Erkek Takım)

Emirhan Muran (Serbest Stil Erkekler Bireysel 17 Yaş Üstü) 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:21 Kaynak: DHA

Sıla, Türkiye, Avrupa, Spor
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