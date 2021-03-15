Taekwondo'da madalyalar 19 ülkeye dağıldı - Son Dakika

Taekwondo'da madalyalar 19 ülkeye dağıldı

15.03.2021 15:22
Taekwondo'da madalyalar 19 ülkeye dağıldı, System.String[]

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) büyükler kategorisinde 16 sıklette dağıtılan toplam 64 madalya 19 ülkeye dağıldı.

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) büyükler kategorisinde 16 sıklette dağıtılan toplam 64 madalya 19 ülkeye dağıldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde, İstanbul'da düzenlenen ve büyükler kategorisinde olimpik sıralamaya puan veren turnuvaya koronavirüs pandemisine rağmen geniş bir katılım oldu. Turnuvaya tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcu kayıt yaptırırken, büyükler kategorisinde 4 kıtadan 41 ülkeden gelen 275'i erkek 204'ü kadın olmak üzere 479 sporcu mücadele etti.

Toplam 16 sıklette dağıtılan 64 madalyayı ise 19 ülke paylaştı. Turnuvayı 3 altın, 3 gümüş 7 bronz toplamda 13 madalya ile tamamlayan Türkiye'nin yanı sıra İspanya 11, Özbekistan 8, İran 6 ve Fas 5 madalya alarak en çok madalya kazanan 5 ülke oldu. Dereceye giren sporcular olimpik sıralama için önemli puanları hanelerine yazdırdı.

Turnuva, olimpik puan dağıtılmayan kategoriler olan gençler, yıldızlar ve poomsae kategorileriyle devam ediyor.

(İHA)

Taekwondo'da madalyalar 19 ülkeye dağıldı
Taekwondo'da madalyalar 19 ülkeye dağıldı
Taekwondo'da madalyalar 19 ülkeye dağıldı
Taekwondo'da madalyalar 19 ülkeye dağıldı

Taekwondo, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taekwondo'da madalyalar 19 ülkeye dağıldı - Son Dakika Spor


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