Son Dakika Haberleri: Taekwondo Gaziantep Şampiyonasında 7 Derece Birden

Taekwondo Gaziantep Şampiyonasında 7 Derece Birden

59 dakika önce

5-6 Ocak 2019 tarihlerinde Gaziantep'te yapılan ortaokullar arası taekwondo il şampiyonasına Yavuzeli Yavuz Sultan Selim ortaokulundan katılan 8 öğrenciden 7'si dereceye aldı.

Taekwondo Gaziantep Şampiyonasında 7 Derece Birden, System.String[]
5-6 Ocak 2019 tarihlerinde Gaziantep'te yapılan ortaokullar arası taekwondo il şampiyonasına Yavuzeli Yavuz Sultan Selim ortaokulundan katılan 8 öğrenciden 7'si dereceye aldı.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencileri, Gaziantep Gazikent Spor Salonunda düzenlenen Taekwondo Turnuvasında 4 il birinciliği, 2 il ikinciliği, 1 de il üçüncülüğü elde ederek büyük başarıya imza attı. 29 kg da Rümeysa Çelik 1.ci, 41 kg da Ayşe Fatma Genç 1.ci, 55 kg da İlknur Dağlı 1.ci, 37 kg da Mehmet Seydi Özkaya 1.ci, 29 kg da Nimet Sakar 2.ci, 33 kg da Buse Nur Kazakoğlu 2.ci 29 kg da Nisanur Demir 3.cü oldular ve şampiyon olan Sporcular Şanlıurfa ilinde yapılacak olan yarı final müsabakalarında Gaziantep ilimizi temsil edeceği öğrenildi.

Tekvando Hocası Erdal Aldemir turnuva ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Allah emeklerimizin karşılığını veriyor. 4 Gaziantep şampiyonluğu, 2 il ikinciliği ve 1 il üçüncülüğü toplamda 7 öğrenci derece yapan öğrencileri alıp bizleri gururlandıran öğrencilerimi gözlerinden öpüyorum. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Selim, Gaziantep, Spor
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