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Taekwondo Milli Takımı Antrenörü Ali Şahin ve Ali Sağırkaya'ya Uluslararası Yetki

58 dakika önce

Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, WT Uluslararası Yetkili Antrenör Eğitmeni oldu.

Taekwondo Milli Takımı Antrenörü Ali Şahin ve Ali Sağırkaya'ya Uluslararası Yetki, System.String[]
Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, WT Uluslararası Yetkili Antrenör Eğitmeni oldu.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından açılan ve dünya üzerindeki 16 elit spor adamının davet edildiği WT Eğitmen Kursu, 14-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Çin'in Wuxi kentinde yapıldı. Üç gün süren kursta, kursiyerler yoğun bir eğitim programından geçti. Ali Şahin ve Ali Sağırkaya, kursu başarıyla tamamlarken yaptıkları sunumlarla beğeni topladılar. Şahin ve Sağırkaya, kursun sonunda sertifikalarını aldı ve WT Uluslararası Yetkili Eğitmen ünvanının sahibi oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
Türkiye, Ali Şahin, Spor
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