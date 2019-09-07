Son Dakika Haberleri: Taekwondo şampiyonası devam ediyor
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Taekwondo şampiyonası devam ediyor

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen "Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları" devam ediyor.

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Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen "Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları" devam ediyor.


Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen heyecan dolu şampiyonaya 45 ilden bin 400 sporcu katılım sağladı.


Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor.


Kız-erkek olmak üzere 18 farklı sıklette yapılan şampiyona yarın yapılacak olan müsabakaların ardından son bulacak. - SİVAS

Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:59 Kaynak: İHA
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