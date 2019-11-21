- Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

SİVAS - Sivas'ta başlayan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Valisi Salih Ayhan ve Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in katılımıyla yapıldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası sürüyor. 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 53 ilden 271 kulüp ve 1750 sporcu katılım sağlıyor.

Bu kapsamda dün başlayan şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Valisi Salih Ayhan, Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Metin Şahin: "Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları"

Daha sonra konuşma yapan Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, katılımcılara başarılar dileyerek, "Türkiye Taekwondo Federasyonu hedeflerine adım adım yaklaşmaktadır. Allah'ın izniyle geçmişten bugüne istikrarını devam ettiren çalışmalarında dünyanın en başarılı federasyonu olarak yoluna devam eden bir federasyondur. 2019 yılı içinde hep beraber çok büyük başarılara imza attık. Yetinmiyoruz en iyi olmaya gayret ediyoruz. Ama şunun altını da çiziyoruz en iyi olmak planlı programlı ve düzenli çalışmayı gerektiriyor. Bu plan ve düzen içinde kulüplerimizin önem ve ehemmiyeti çok fazladır. Onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Başka federasyonlarımızla şöyle bir yan yana koyduğumuzda biz Allah'ın izniyle bu konuda da öne gittiğimize inanıyoruz. Maddi manevi bütün arkadaşlarımızın yanındayız. Niçin yanındayız bütün hedefimiz bayrağımızı göndere çektirmektir İstiklal Marşını çaldırmaktır. Bugün burada bulunan bir gayretin eseri başta Valimiz Salih Ayhan ve değerli konuklar hepimiz buradan çıkacak sonuçla bu ülkeyi temsil edecek bu güzel kardeşlerimize omuz vermek için buradayız tek bir amaç için. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatlarıdır. Tokyo Olimpiyatları'nda en iyi madalyaları almaktır. Bizlerde emeği olan kulüpleri, kulüp başkanlarımızın ve antrenör kardeşlerimize buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu şampiyonanın başarılı geçmesini diliyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Salih Ayhan: "Temel maksadımız gençlerimize milli ruhu aşılamaktır"

Sivas Valisi Salih Ayhan ise, Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında bu sene birçok kez Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Ayhan, "Bu sene kongremizin 100. yılı ve 100. yılımızda çok güzel etkinlikler yaptık. Edebiyattan sanata, kültürden spora tüm alanlarda çok harikulade çalışmalarımız oldu. Temel maksadımız gençlerimize milli ruhu ve milli şuuru aşılamaktır ve bunu da başardık. Bizim bu etkinliklerimize en büyük destek federasyonlarımızdan gelmiştir ve federasyonlar içerisinde Taekwondo Federasyonu vermiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz, minnettarız. Bu salona girdiğim zaman gerçekten çok farklı duygular besliyorum ve hatırlıyorum. Bu salon ilk açıldığı zaman çok milli etkinlikler yaptık ve acaba bu salonu nasıl doldururuz diye düşünüyorduk ve burada Voleybol Federasyonumuz Letonya ile bir maç yaptı. Burada müthiş bir kalabalık vardı. Burası doldu, 7 bin 500 kişi vardı. Bu salonu iyi ki büyüklerimiz yaptırmış. Allah razı olsun. Taekwondo şampiyonasına katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.