Son Dakika Haberleri: Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı
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Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

29 dakika önce

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenecek olan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları başladı.

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Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenecek olan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları başladı.


Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen heyecan dolu şampiyonaya 45 ilden bin 400 sporcu katılım sağladı. Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Kız-erkek olmak üzere 18 farklı sıklette yapılan şampiyona 8 Eylül Pazar günü sona erecek.


"Organizasyonun önemi büyük"


Şampiyonaya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Taekwondo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar, Sivas Kongresi'nin 100. yılında böyle bir organizasyon düzenledikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programın içerisinde yer alan minikler doğu grubu Türkiye Şampiyonası başladı. 45 ilden 1400 sporcunun yarıştığı güzel bir organizasyon. Minikler kategorisinde sporcular tekvandonun alt yapısı oluşturan, dünya şampiyonalarına hatta olimpiyatlara giden sporcuların olduğu güzel bir organizasyon. Sivas Kongresi'nin 100. yılı olması sebebiyle de yapılan bu organizasyonun önemi çok daha büyük. Bu da ayrıca bizi sevindirdi. Burada bin 400 sporcunun yanı sıra velilerde katılıyor. Minikler kategorisinde yapılan bu müsabakalar bir şenlik havası içerisinde geçiyor. Bizde Sivas bölgesinde yapılan bu şampiyonada hem Sivas halkına hem de bu organizasyondakilere güzel bir şampiyona seyrettirmeye geldik. Müsabakalara halkımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Türkiye, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
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