Üye Girişi
Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'nda önemli başarı - Son Dakika

Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'nda önemli başarı

01.07.2021 14:56
Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'nda önemli başarı, System.String[]

Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı, Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Kulüp sporcuları Harun Akkafa 45 kiloda, Mevlüt Han Uzer ise 57 kiloda Konya Şampiyonu oldu.

Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı, Konya'da 24-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü.

Kulüp sporcuları Harun Akkafa 45 kiloda, Mevlüt Han Uzer de 57 kiloda Konya şampiyonu olarak madalya kazandı.

ÖNCE KONYA'YI SONRA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Bu iki başarılı sporcunun yanı sıra Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı'ndan Nisa Uzun ve Rabia Aksoy ile birlikte önce 7-14 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'nda Konya'yı temsil edecekler.

Karataylı taekwondocular, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girmesi halinde ise Ağustos ayında Estonya'da düzenlenecek Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme fırsatı bulacaklar.

BAŞKAN KILCA'DAN BAŞARILI SPORCULARI KUTLADI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, elde edilen başarı dolayısıyla sporcuları tebrik ederek Karatay Belediyesi'nin spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Gençliğe ve spora büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Hasan Kılca, gençliğin iyi bir şekilde yetişmesi için spora yönlendirilmesinin gayretinde olduklarını söyleyerek, "İlçemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Yeniden canlandırdığımız Karatay Belediyespor Kulübümüzde de çok değerli hocalarımız var ve özverili çalışmalarla önemli başarılara imza atıyorlar. Son olarak Taekwondo Takımımızdan 2 sporcumuz Konya şampiyonu oldular. Sporcularımızın elde ettiği bu başarı sadece ilçemiz için değil ülkemiz için de çok değerli. Zira milli takım formasıyla ülkemizi temsil etme fırsatı bulacaklar. Hedefimiz her sıklette en güçlü sporcularımızla şampiyonalara katılmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman olduğu gibi kürsüde yer almak istiyoruz. Sporcularımızı can-ı gönülden kutluyor, sporcu kardeşlerimizin bu başarıyı elde etmesinde emeği olan kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

Taekwondo, Türkiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'nda önemli başarı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan 16:37 AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok 16:31 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu 16:12 Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu
Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü 16:06 Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü Evi adeta para müzesi! Samsunlu koleksiyoner 40 yılda 105 ülkenin parasını biriktirdi 15:48 Evi adeta para müzesi! Samsunlu koleksiyoner 40 yılda 105 ülkenin parasını biriktirdi Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı 15:39 Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı 15:07 Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi 14:58 İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi

Son Dakika Haberleri
16:47 Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü
16:37 AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı
16:32 Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler
16:30 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
16:05 Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
15:42 İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline gelen tepkilere Erdoğan'dan cevap geldi! Yeni eylem planı 5 hedef içeriyor
15:41 Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı
15:39 Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
14:59 Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu
14:58 İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi
Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü         
16:47
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
E-5 yolu üzerinde genç avukat, aracın önüne atlayıp intihar etti E-5 yolu üzerinde genç avukat, aracın önüne atlayıp intihar etti         
16:16
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim         
16:11
İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor         
16:06
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu         
15:00
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi         
14:49
Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı         
14:34
Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi         
14:27
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı         
14:13
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 16:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'nda önemli başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement