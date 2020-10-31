Erzurumlu tekvandocular, Zekeriya Tutar anısına tatamiye çıktı - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar için anma müsabakası düzenledi.

Palandöken Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların ardından konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, sporcuların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet ettiklerini söyledi.

Müsabakaları, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar anısına düzenlediklerini belirten Taşkesenligil, şunları kaydetti:

"Zekeriya Bey iyi bir Erzurumluydu ve Türk sporu için önemli bir değerdi. Kendisi hayattayken gerek Tuzlaspor'a gerekse Türk tekvandosuna büyük hizmetleri oldu. Zekeriya Tutar gibi bir spor sevdalısının aramızdan ayrılması çok büyük kayıp. Biz de Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hemşehrimizi anmak istedik."

Tekvando İl Temsilcisi Süleyman Baykal da müsabakaların minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde yapıldığını aktardı. Baykal, müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.