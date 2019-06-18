Son Dakika Haberleri: Taekwondocuların yıldızı parladı
Son Dakika Güncel Haber

Taekwondocuların yıldızı parladı

1 saat önce

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Kulüplerarası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Taekwondocuların yıldızı parladı, System.String[]

Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Buna göre Yıldız Kızlarda 33 kiloda Beyza Akın (Başarspor), 37 kiloda Marziye Bozkurt (Akbeyspor), 41 kiloda Esma Koyuncu (Somaspor), 44 kiloda Aslıhan Aydın (Somaspor), 47 kiloda Edanur Uluman (Akbeyspor), 51 kiloda Nurşah Öz (Ferdi), 55 kiloda Tuba Barış (Demirci Belediyespor), 59 kiloda Fatmanur İnan (Başarspor), +59 kiloda Sena Nur Keskin (Demirci Belediyespor) birinci olurken, Yıldız Erkeklerde 33 kiloda Mehmet İbiş (Başarspor), 37 kiloda Bilal Örs (Somaspor), 41 kiloda Yağız Yeşildal (Başarspor), 45 kiloda Adem Kaya (Somaspor), 49 kiloda İsmail Yağız (Ferdi), 53 kiloda Yağız Efe Serbest (Saruhanlı Belediyespor), 57 kiloda Ramazan Akkoca (Başarspor), 61 kiloda Kağan Maden (Somaspor), 65 kiloda Mete Topaç (Başarspor), +65 kiloda Egemen Kartal (Turgutlu Başarspor) birinci oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporcular, 25-30 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:42 Kaynak: Bültenler
Aslıhan Aydın, Turgutlu, Saruhanlı Belediyespor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:48:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taekwondocuların yıldızı parladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]