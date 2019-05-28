TAF Başkanı Çintimar'dan Fenerbahçe ve ENKA'ya tebrik

Türkiye Atletizm
Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar
, İspanya
'da düzenlenen Avrupa
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (ECCC) Türkiye'yi başarıyla temsil eden ENKA ve Fenerbahçe
kulüpleri ile sporcularını tebrik etti.
Çintimar, federasyonun internet sitesinde yayımlanan tebrik mesajında, kadınlarda şampiyon olan ENKA ve erkeklerde ikinci sırayı alan Fenerbahçe'nin başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
İki kulübün de atletizme önemli katkılarda bulunduğunu belirten Çintimar, desteklerinden dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç
ile ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ'a teşekkürlerini iletti.
Çintimar mesajında şunları kaydetti.
"Bu önemli başarıya yıllar süren disiplinli ve istikrarlı çalışmayla gelindi. Kulüplerimizi, atletlerimizi, antrenörlerimizi emeği geçenleri tebrik ediyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."
İspanya'nın Castellon kentinde düzenlenen turnuvada 133 puanla ENKA Spor kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, erkeklerde mücadele eden Fenerbahçe ise 121 puanla ikinci sırada yer almıştı.