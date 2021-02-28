Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası Kulüpler Salon Atletizm Yarışmaları tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe, erkeklerde ve kadınlarda ilk sırada yer aldı.
Toplam 19 takımın mücadele ettiği organizasyonu erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, TSK Gücü ise üçüncü tamamladı.
Kadınlarda Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ikinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da üçüncülüğü elde etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TAF Kupası Kulüpler Salon Atletim Yarışmaları'nda Fenerbahçe şampiyon oldu - Son Dakika Spor