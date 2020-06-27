TAF'tan Diyarbakır'da yetenek taraması

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), "Her Şehirde Atletizm" projesi kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yetenek taraması yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, atletizmi yaygınlaştırma planı çerçevesinde Diyarbakır'a gelen TAF ekibi, daha önce belirlenen gruplar eşliğinde detaylı performans ölçümleri düzenliyor.

TAF'ın açıklamasında, "Diyarbakır'da geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan TAF Çocuk Atletizmi etkinliğinin ardından ilçelerde de mini yarışmalar düzenleyen ekibimiz çocukları atletizme ısındırdı. Sur ilçesinin Hıdırilyas köyünde yapılan taramada çocuklar keyifli vakit geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

TAF Sprint Koordinatörü Aydın Çetin ise çocukların ilgisinden memnun kaldıklarını belirterek, bunu bir gelenek olarak sürdürmek istediklerini kaydetti.

Oyunlar eşliğinde performans değerleri ölçülen çocuklara taramalar sonunda anı madalyaları takdim edildi.