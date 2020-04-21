TAF'tan salgın önleme komitesi değerlendirmesi - Son Dakika
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TAF'tan salgın önleme komitesi değerlendirmesi

6 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) uluslararası federasyonlarla oluşturduğu Uluslararası Yarışma Sağlığı Komitesi (IIRM) grubunun getirdiği önerileri online yapılan toplantıda değerlendirdi.

TAF'tan salgın önleme komitesi değerlendirmesi, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) uluslararası federasyonlarla oluşturduğu Uluslararası Yarışma Sağlığı Komitesi (IIRM) grubunun getirdiği önerileri online yapılan toplantıda değerlendirdi.


Türkiye Atletizm Federasyonu, geçtiğimiz hafta World Athletics'in kürek, kayak, triatlon, bisiklet ve paralimpik federasyonlarıyla birlikte oluşturduğu dayanıklılık sporlarında geniş katılımlı yarışmalara dair ön görüşmeyi değerlendirdi. Online olarak yapılan değerlendirme toplantısında TAF Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Aylin Çeçen Aksu, Başkan Fatih Çintimar, Genel Sekreter Fahrettin Yıldız ve Başkan Vekili Yasin Taş'a konuyla ilgili detayları anlattı. Görüşmede hem korona virüs salgınının yakın geleceğine dair projeksiyon yapıldı, hem de TAF'ın olası gelişmelere göre hazırladığı üç ayrı plan üzerine konuşuldu.


İlk geniş toplantısını bu hafta yapması planlanan Uluslararası Yarış Sağlığı Komitesi'nin (IIRM) oluşturduğu Salgın Önleme Birimi'nin 4 temel hedefi şu şekilde saptandı:


Geniş katılımlı etkinliklerde hastalığın yayılmasını önlemek için öneriler paketi yayınlamak.


Yarış sahipleri ve federasyonlara yönelik acil eylem, beklenmedik durum ve etki azaltma planı gibi yönlendirici kılavuzlar hazırlamak.


Organizatörler ve spor federasyonlarına korona virüs ve gelecekte buna benzer yaşanabilecek salgınlar sonrasında normale dönüş planlaması önerileri sunmak.


Korona virüsü yenen hastaların veri analizleriyle birlikte bu kişilerin dayanıklılık sporları özelinde performanslarını ölçerek yeni bir hastalık ve sakatlık problemi yaşayıp yaşamadıklarını incelemek. - İSTANBUL

Atletizm, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:13 Kaynak: İHA

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