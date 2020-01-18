Antalya'da gerçekleştirilen 27.Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'na "Yaşasın Anadolu" temasıyla katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), fuara damgasını vurdu.



Organizasyonda birbirinden özel etkinliklere imza atan TAFED, fuar boyunda yerli üretim ve tüketim konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Anadolu Mutfak kültürünü genç nesillere aktarmayı hedefleyen TAFED, fuar boyunca büyük beğeni kazandı. Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği Derneğinin (AGEB) desteğiyle gerçekleştirilen organizasyona, TAFED'e bağlı 35 dernek, bin 500 konuk şef ve yaklaşık 5 bin profesyonel şef katılım gösterdi. Fuar kapsamında 7 bölgeden gelen aşçılar, kendi bölgelerine ait yöresel lezzetlerini sundu. Aynı zamanda coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımının da yapıldığı fuarda, Türkiye'nin her yerinden gelen TAFED'e bağlı aşçı dernekleri, "Medeniyet Kardeşliği Buluşması Sofrası" kurdu.



Süryani, Kafkas, Balkan, Ege ve Karadeniz yemekleri yapılarak katılımcılara ikram edilen fuarda, yemeklerin hikayeleri de anlatıldı. Fuar boyunca TAFED'e bağlı Milli Takım, dünyaca ünlü şovlarıyla yenilebilir görsel pastalar yaparak dikkatleri çekti.



"Anadolu yemeklerini dünyaya açıyoruz"



TAFED Başkanı Zeki Açıköz, "TAFED olarak, Türk mutfağını ve Anadolu yemeklerini dünyaya tanıtmayı kendimize görev edindik. Gelenekten geleceğe, ninelerimizden annelerimize, annelerimizden bizlere geçen eşsiz Anadolu Mutfak kültürünü biz de gelecek nesillerimize tutkuyla aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Organizasyon ile yerli ve milli üretime yönelik bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını anlatan Açıköz, yerli tohumculuğun benimsenmesi, yerli firma güçlü marka imajının yerleştirilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin benimsenmesi ve geliştirilmesi, Anadolu topraklarının hareket kazanması gibi konulara destek olmayı hedeflediklerini söyledi. - ANTALYA