Taflan Kompleksi Bölgenin Birçok İhtiyacını Karşılıyor

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10 Yaşındaki Kız Çocuğu, Kendisini İstismar Eden Sanıkla AVM'de Karşılaştı

Asgari Ücretin Ardından AGİ de Belli Oldu

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz