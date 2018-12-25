Son Dakika Haberleri: Taflan Kompleksi Bölgenin Birçok İhtiyacını Karşılıyor

Taflan Kompleksi Bölgenin Birçok İhtiyacını Karşılıyor

36 dakika önce

Atakum Belediyesi tarafından Taflan Mahallesi'nde hayata geçirilen kompleks tesis, içerisinde bulundurduğu düğün salonu, kültür evi, halı saha ve çocuk parkı ile bölgenin birçok ihtiyacını karşılıyor.

Taflan Kompleksi Bölgenin Birçok İhtiyacını Karşılıyor, System.String[]
Atakum Belediyesi tarafından Taflan Mahallesi'nde hayata geçirilen kompleks tesis, içerisinde bulundurduğu düğün salonu, kültür evi, halı saha ve çocuk parkı ile bölgenin birçok ihtiyacını karşılıyor.

İlçedeki yaşam alanlarının, sosyal ve sportif tesislerin artırılması noktasında başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydeden Atakum belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum'un sosyal, kültürel ve sportif alanda daha da gelişmesi için durmadan, yorulmadan, mesai kavramı gözetmeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Taflan Mahallesi'nde futbol sahası, düğün salonu, kültür evi ve çocuk parkını içerisinde bulunduran kompleks alanın, mahalle halkına ve çevre mahallelere hizmet verdiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizin sosyal, kültürel ve sportif alanda daha da gelişmesi için projelerimizi ardı ardına vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Mahallelerimizdeki sosyal alanların artması için ciddi bir çalışma programı uyguluyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında birçok mahallemize kültürel, sosyal ve sportif alan kazandırdık. Taflan Mahallesi de bu noktadan hareketle bölgenin önemli yaşam merkezlerinden birisidir. Mahallemizin öncelikli eksiklerinden bir tanesi, sosyal içerikli bir alanın bulunmamasıydı. Hayata geçirdiğimiz Taflan Halı Saha, Düğün Salonu ve Kültür Evi projemizle bu eksikliği gidermiş olduk" diye konuştu.

Atakum için 7/24 alandayız

Taflan Sosyal Tesislerinin bölgeye önemli bir değer kattığını ve birçok önemli farklı ihtiyaca hizmet ettiğini söyleyen Taşçı, "Taflan'da artık gençlerimiz sportif faaliyetlerini kendi mahallelerinde gerçekleştiriyor, dünya evine giren çiftlerimiz kendi mahallelerindeki düğün salonunda düğünlerini yapıyor. Kültürel, sanatsal etkinliklerin içerisinde olmak isteyenler Kültür Evi ile bu isteklerini yine kendi mahallelerinde gideriyor. Konferansların verilebildiği tesis içerisinde bilgilendirme çalışmaları, sağlık taramaları, kurslar ve daha birçok çalışma da gerçekleştirilebiliyor. Bizim için en büyük öncelik, halkımızın ne istediğidir. Bu düşünceden hareketle Taflan Mahallesi ve civarındaki diğer mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda, Atakum'un sosyal, kültürel ve sportif alanda daha da gelişmesi için durmadan, yorulmadan, mesai kavramı gözetmeden çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:35 Kaynak: İHA

Atakum, Taflan, Güncel
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