Taflan, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu'nda başkan yardımcılığına seçildi

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Federasyon Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Seçildiği yeni görev ile ilgili açıklamalarda bulanan Ayhan Taflan, "Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak görevde kaldığım süre içerisinde camiamızı dört elle kucakladığımız gibi aynı şekilde çoğulcu ve paylaşımcı bir düşünceyle hizmetimize devam ettireceğiz. Kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızın her daim daha ileriye gidebilmeleri için büyük bir sorumluluk taşıdığımızı farkındalığını yaşayıp camiamız için, esnafımız için, tüketicimiz için elimizden gelenin daha fazlasını yapacağımızın bilincindeyiz. Üstlendiğim sorumluluğun bilinciyle güveninize layık olabilmek için federasyondaki genel başkan yardımcılığı görevimi ve halen görevde bulunduğum Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı görevimi var gücümle ifa edeceğim" dedi.

Taflan, yeni görevi nedeniyle TEMFED Genel Baskanı Hacı Ali Taylan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen değerli oda başkanlarına, delegasyona ve Trabzon'daki esnaf ve sanatkar kardeşlerine teşekkürlerini iletti. - TRABZON