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TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak - Son Dakika

TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak

19.01.2022 17:08
TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yoğun kar yağışından dolayı kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 1 saat içerisinde açılacağını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yoğun kar yağışından dolayı kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 1 saat içerisinde açılacağını söyledi.

TAG Otoyolu'nda kar yağışının neden olduğu kaza nedeniyle yaşanan kapanma sonucunda yolda kalan vatandaşların son durumunu öğrenmek ve yol açma çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye giden Başkan Fatma Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

"Bir saatte açılacak"

İnceleme sonrası açıklamada bulunan Başkan Şahin, ekiplerin yoğun olarak çalışma yürüttüğünü belirterek, "En büyük sorun Nurdağı tarafı. Önde 2 tır devrilip makas attığı için yolda birikme var. Hem Büyükşehir Belediye olarak biz hem de jandarmamız, valilik koordinasyonunda yolda kalanlara ekmeğinden, çorbasına destek oluyoruz. Makas atan tır kaldırılınca yol hızlı bir şekilde açıldı. İnşallah 1 saat içerisinde bizim gördüğümüz bu sıkışma noktalarının hepsi de açılacak ve rahat bir şekilde herkes yoluna devam edecek" dedi.

Nurdağı'nda TAG Otoyolu gişelerinde GBB'in 5 ekibi yolda kalan vatandaşlara ayran, çorba, meyve suyu, kumanya ve simit ikramlarında bulunuyor.

"Yalan habere itibar etmesinler"

Kurumların büyük bir çabanın sarf ettiğini ifade eden Başkan Şahin, "Devletimiz işin başında. Sosyal medya üzerinden yayınlanan yalan haberlere itibar etmesinler. Devletten gelen bilgiler üzerinden hareket etsinler diliyorum. Bütün yolu tamamen açmış olacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak
TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak
TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak
TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak
TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak

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Fatma Şahin, Gaziantep, Tarsus, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak - Son Dakika


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