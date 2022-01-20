TAG Otoyolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı - Bahçe ilçesi mevkisi - Son Dakika

Don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Nurdağı yönü, kontrollü şekilde yeniden açıldı.
Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve dün akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşımın sağlanmaya başlandığı TAG Otoyolu'nda, gece yarısı etkili olan soğuk hava yer yer don olayına yol açtı.
Bölgede seyir halindeki tırların kayarak karıştığı trafik kazaları nedeniyle otoyolun Gaziantep-Nurdağı yönü ulaşıma kapandı. Bölgede çalışmalar yürüten ekipler, yolun yeniden kontrollü şekilde trafiğe açılmasını sağladı.
Osmaniye'den Gaziantep'e geliş yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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