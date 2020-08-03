TAG Otoyolu'nda bayram dönüşü yoğunluğu - Son Dakika

Kurban Bayramı'nın son günü dönüşe geçen tatilciler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde, vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.
İç Anadolu'yu, Adana'nın Pozantı ilçesi üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan TAG Otoyolu'nda da dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Otoyolda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.