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GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara kumanya desteği (2) - Son Dakika

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara kumanya desteği (2)

19.01.2022 11:07

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlara, kumanya desteğinde bulunuldu.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlara, kumanya desteğinde bulunuldu.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Gece saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarının devam ettiği TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara, Nizip Belediyesince kumanya dağıtıldı.

Nizip ilçesinden otoyol bağlantısına girmek isteyen vatandaşlar ise kara yolunda uzun araç kuyruğuna neden oldu.

Karla mücadele çalışmalarının tamamlandığı yollarda da yoğunluğun bitme noktasına geldiği görüldü.

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara kumanya desteği (2)
GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara kumanya desteği (2)
GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara kumanya desteği (2)

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TEM Otoyolu, Gaziantep, Tarsus, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara kumanya desteği (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara kumanya desteği (2) - Son Dakika
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