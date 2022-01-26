TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araç trafiğine açıldı - Son Dakika

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan otoyolda, ekiplerce çalışma yürütüldü.
Otoyol, çalışmanın ardından kamyon, tır, çekici ve otobüs hariç diğer araçların geçişine açıldı.
Bölgede, otoyolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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