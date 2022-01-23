TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne trafiğe açıldı - Son Dakika

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne ulaşıma kapatılan yol trafiğe açıldı.
Vali Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, dün gece otoyolun Bahçe ile Nurdağı arasındaki bölümünde karın etkili olduğunu anımsattı.
Yağışla beraber yol temizleme çalışmaları başlatıldığını belirten Yılmaz, karın hızını kaybetmesi ve ekiplerin mücadelesiyle otoyolun tekrar ulaşıma açıldığını söyledi.
Osmaniye-Gaziantep kara yolunda ise Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne araçların geçişine izin verilmiyor. Burada bekletilen araçlar, açılan TAG Otoyolu'na yönlendiriliyor.
Kaynak: AA
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