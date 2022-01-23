TAG otoyolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

TAG otoyolu ulaşıma açıldı

Gaziantep- Osmaniye D-400 Karayolu Bahçe ilçesi girişinde bekletilen ağır vasıta tır, kamyon, otobüs ile küçük araçlar Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna yönlendirildi

OSMANİYE - Yoğun kar yağışı tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu trafiğe açıldı. Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu'nun Bahçe ilçesi girişinde bekletilen ağır vasıta tır, kamyon, otobüs ile küçük araçlar TAG otoyoluna yönlendirildi.

Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için de bir dizi tedbir alınmıştı. Bu kapsamda Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu ile Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde TAG otoyolu tamamen ulaşıma açıldı. Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu'nun Bahçe ilçesi girişinde bekletilen ağır vasıta tır, kamyon, otobüs ile küçük araçlar otoyola yönlendirildi.

Öte yandan, Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu'nun Bahçe ilçesi girişinden itibaren yol açma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle sürücülerin geçişine izin verilmedi.