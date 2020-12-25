TAG otoyolunda hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Muğlu yönetimindeki 07 CKY 88 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Batı Gişeleri mevkisinde takla attı.
Kazada sürücü ile Ahmet Muğlu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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