Son Dakika Haberleri: Tag : Sertifikalı Kanallarda Sahtecilik Oranı Yüzde 94 Düştü

Tag : Sertifikalı Kanallarda Sahtecilik Oranı Yüzde 94 Düştü

1 saat önce

TheTrustworthy Accountability Group'un (TAG), Avrupa'daki dijital reklam sahtekarlığına karşı hazırladığı rapora göre, dijital reklamcılıkta TAG Sertifikalı dağıtım kanallarının kullanılmasının, sahtekarlık düzeyini sektör ortalamasına göre yüzde 94 azalttı.

Tag : Sertifikalı Kanallarda Sahtecilik Oranı Yüzde 94 Düştü, System.String[]
TheTrustworthy Accountability Group'un (TAG), Avrupa'daki dijital reklam sahtekarlığına karşı hazırladığı rapora göre, dijital reklamcılıkta TAG Sertifikalı dağıtım kanallarının kullanılmasının, sahtekarlık düzeyini sektör ortalamasına göre yüzde 94 azalttı.

TAG'dan yapılan açıklamaya göre, "Grup 614" tarafından yapılan araştırmada, TAG Sertifikalı Kanallardaki geçersiz trafik oranları sektör standartlarıyla karşılaştırıldı.

Açıklamada, "Bu bağlamda İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'da bulunan üç büyük reklam ajansından Ocak-Ağustos 2018 döneminde gelen yaklaşık dört milyar reklam gösterimi incelendi. Sonuçlar, Avrupa pazarlarında TAG Sertifikalı Kanallar kullanıldığında sahtecilik oranının ortalama yüzde 8.99'dan yüzde 0.53'e düştüğünü gösterdi" denildi.

TAG CEO'su Mike Zaneis, sahteciliğin küresel bir sorun olduğunu ve sektörün gelişimi için bu sorunun ulusal ve bölgesel olarak ele alınması gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Ne mutlu ki, bu konuda Avrupa bu yolda liderlik ediyor. Sonuçlar, hem bağımsız olarak TAG'in çalışmalarının hem de İngiltere'deki JICWEBS örneğindeki gibi işbirliklerinin TAG Sahteciliğe Karşı Sertifika Programının etkinliğini ortaya koydu.

"TAG'in titizlikle belirlediği sahteciliği önleme standartlarını benimsemeye devam ederek, reklam sahtekarlığından yararlanan suçluları durdurabilir ve dünya çapında güvenli ve temiz bir tedarik zinciri temin edebiliriz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:45 Kaynak: DHA

Hollanda, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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