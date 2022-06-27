Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi

Tunceli 'nin Çemişgezek ilçe merkezinden geçerek Keban Baraj gölüne akan, doğal güzelliğiyle ilgi gören Tağar Çayı, yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar sonrasında renk değiştirdi. Kıyısında vatandaşların piknik yaptığı, doğa tutkunlarının ilgi odağında olan çay, yeşillikler arasında berrak sularıyla dikkat çekerken, yüksek kesimlere yağan sağanak sonrasında vadi boyunca adeta çamur akmaya başladı.

Kaynak: İHA

Çemişgezek, Tunceli, Keban, Güncel, Son Dakika

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