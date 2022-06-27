Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi - Son Dakika
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Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi

27.06.2022 13:52

Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi.

Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi

TUNCELİ - Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçe merkezinden geçerek Keban Baraj gölüne akan, doğal güzelliğiyle ilgi gören Tağar Çayı, yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar sonrasında renk değiştirdi. Kıyısında vatandaşların piknik yaptığı, doğa tutkunlarının ilgi odağında olan çay, yeşillikler arasında berrak sularıyla dikkat çekerken, yüksek kesimlere yağan sağanak sonrasında vadi boyunca adeta çamur akmaya başladı.

Kıyısında gezintiye ve piknik yapmaya giden vatandaşlar berrak su yerine çamur görünümüyle karşılaştı.

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Kaynak: İHA

Çemişgezek, Tunceli, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tağar Çayı, yağışlar sonrasında renk değiştirdi - Son Dakika
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