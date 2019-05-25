Son Dakika Haberleri: TAGEM Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında iş birliği

TAGEM Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında iş birliği

1 saat önce

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında doktora eğitimi seviyesinde iş birliği yapılacak.

TAGEM Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında iş birliği, System.String[]
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında doktora eğitimi seviyesinde iş birliği yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TAGEM Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında doktora eğitimi seviyesinde iş birliği yapılacağı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amerika'da bulunan programı çerçevesinde Florida Uluslararası Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, Pakdemirli başkanlığındaki Türk heyeti ile Fakülte ve Global İlişkilerden Sorumlu Yardımcı Dekanı Dr. Meredith Newman'ın başkanlığındaki heyet üniversite kampüsünde bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda üniversitenin, özellikle tarım ve tarım teknolojileri konularındaki çalışmaları hakkında bilgi alınarak, ikili iş birliği yapılabilecek konular hakkında istişarede bulunuldu.
Toplantının ardından Miami Gardens Mescit'te cuma namazını kılan Pakdemirli, Müslüman toplumu selamlayarak Ramazanlarını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:04 Kaynak: AA
Florida, Ekonomi
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