TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birışık; "Hedefimiz dünyaya damızlık hayvan satışı yapmak"

ÇORUM - Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birışık, hedeflerinin dünyaya damızlık hayvan satışı yapmak olduğunu belirterek, bu yönde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

TAGEM Genel Müdürü ve beraberindekiler, Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen Halk Elinde Akkaraman Koyunu Islah projesi çalışmaları kapsamında işletmelerde incelemede bulundu. Proje çalışmaları hakkında Dr. Engin Ünay'dan bilgi alan Dr. Birışık, projenin Çorum'da başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek örnek gösterdi.

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini hatırlatan Genel Müdür Birışık, "Bir taraftan sel, bir taraftan orman yangınları, göç gibi çok sayıda sorunumuz var. Her birimizin yeterince gündemi çok, sorunu kafasını yoran bir sürü işi var. Bir süre sonra hepimiz çok mutsuz ve yorgun oluyoruz. Bizim iyi yaptığımız işleri görmeye ve göstermeye ihtiyacımız var. Hayvancılık dışarıdan basit gibi görünebilir. Ancak işin hacmine baktığımızda ülke ekonomisine yansımasına baktığımızda ne kadar değerli ve zor olduğunu görürüz" dedi.

Bugün 21 koyun 6 da keçi olmak üzere Türkiye'de 27 küçükbaş hayvan ırkı üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Birışık, "Bu koyunların her biri bu coğrafyanın serveti. Hiçbirinin yerine ne bir uçak koyabilirsiniz. Ne bir gemi koyabilirsiniz. Her birinin geçmişi bu coğrafyada 50 milyon yıl. Keçilerimizin bu coğrafyada geçmişi 40 milyon yıl. Diğer taraftan mandamız var. Üç tür üzerinde çalışıyoruz. 55 ilde çalışma yürütüyoruz. Çorum'da 2 koyun 1 keçi projesi var. Her projede 6 bin 300 hayvan. Çarpın 178 ile 1 milyon hayvan sayısı ortaya çıkıyor. 15 yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. 15 yılda kendi sorunumuzu kendimiz çözmek için bir yöntem bulmuşuz. Hayvancılık zorlaşırken, koyunculuk yapmak zor iken apartman dairesinde oturmak, klimalı yerde yaşamak varken kim yaşar dağda, bayırda, çayırda. Manda sayısı 20 bine düşmüştü. Bazı hayvan ırkları yok olmakla karşı karşıyaydı. Ama devlet çiftçisiyle, bilim insanlarıyla birlikte önce birlikleri kurdu. Bugün hayvancılığın gelişmesinde birliklerin çok büyük katkıları oldu. 1 milyon hayvan doğumundan kesimine, süt veriminden boyuna kadar, kesim ağırlığından yaşam gücüne birçok yönden takip ediliyor. ve biz burada katma değer oluşturuyoruz. Yetiştiricilerimiz zor olan bir iş yapıyorlar. Ancak memleketi imar ediyorlar. Ekonomiye katkı sunuyorlar ve her türlü desteği hak ediyorlar. Çorum'da hayvancılığın gelişmesi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. 15 yıl boyunca bir işi devam ettirebilmek bir emektir. Sabırdır. Yerel otoritenin istikrarını gösterir" diye konuştu.

Halk elinde ıslah projelerinin ülke ekonomisine katkısı hakkında da açıklamada bulunan TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birışık, "Kesim ağırlığı 16 kilodan 20 kiloya çıktı. Çorum bu konuda daha başarılı. Bu ne demek 20 milyon hayvan kesiyorsunuz, 25 milyon hayvan kesmiş oluyorsunuz. Başarı bu. Türk çiftçisi, bilim insanının, kamunun birlikte hareket etmesinin emeği bu. İkizlik oranı yüzde 20'lerden yüzde 60'lara çıktı. Türkiye'de sürü ortalaması yüzde 25'lerde Çorum daha başarılı. Çorum'da hayvancılık usulünce yapılıyor. Hedefimiz hem desteklenecek proje sayısını artırmak hem de Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzle bu işi paslaşarak işbirliğimizi büyütmemiz. Akkaraman ıslahı Çorum'da iyiyse bunu biz Aksaray'a da göndermeliyiz. Yurt dışına da göndermeliyiz. Damızlık ihraç edelim. Dünyanın neresinde ihtiyaç varsa Türkiye'nin kendisi sürüsü var. Koyun bu coğrafyanın hayvanı var. Dünyanın dört bir tarafından damızlık hayvan satma hedefimiz. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriye Erdoğmuş da, "Küçükbaş hayvan varlığı üç yılda yüzde 20 arttı. Karlılığı artırma adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Son 3 yıldır ciddi anlamda küçükbaş hayvan ihracatı yapıyoruz. Üreticilerimiz bundan mutlu. Küçükbaş hayvancılıkta dünyaya rekabet eden bir konumdayız. Daha artıracağız. Küçük başta yapağı ile problemimiz var. Bu sorunun çözümü için çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.

2011 yılından bugüne kadar Çorum'da uygulanan Halk Elinde Akkaraman Koyunu Islah projesinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünün altını çizen Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Çorum'da yetiştirilen damızlıkların diğer illere hizmet verdiğini kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ise, yeni bir ıslah projesi talebinde bulunarak, "Çorum üreticileri adına bir tane daha proje istiyoruz. Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne de bir proje sunduk. En büyük sorunumuz koyun kırkımı. Birlik bünyesine 20 makine alarak hızlı şekilde kırkımlarını gerçekleştiririz. Çiftçilerimiz ürettikçe biz mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Çorum çiftçisinin yeniliklere açık olduğunu anlatan Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise, "Devletin koymuş olduğu kurallarla devletin vermiş olduğu teşvikleri de almaya hevesli. Alırken de sorumluluk bilinci ile işinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yaptıkları çalışmalar bir taraftan ülke ekonomosine diğer taraftan ise tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sunuyorlar" ifadelerini kullandı.