TAGEM'in kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında "Tarla Günü" düzenlendi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) kuruluşunun 30. yılı kutlamaları kapsamında Erzurum'da "Tarla Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

"Erzurum Şartlarında Kışlık Yem Bezelyesi ve Tritikale Karışımının Ekimi ve Yaygınlaştırılması Eğitimi Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, ürünlerin hasadı yapıldı.

Vali Okay Memiş, Pasinler-Erzurum kara yolundaki tarım arazilerinde yapılan etkinlikte, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen 300 bin lira maliyetli projenin 3 ilçede 30 dekarda uygulandığını söyledi.

Memiş, kuraklık ve su sorunu olmasına rağmen tüm ilçelerdeki çiftçilere destek sağladıklarını ifade etti.

Erzurum'un büyükbaş hayvan varlığında 150 bin civarına yaklaşıldığını belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında ve diğer çalışmalarımızda ektiklerimizin bazıları senelik değil. 3 yıl üst üste veren ürünler de var. Hayvan ırkını iyileştirerek, hayvanı doğru ve kaliteli yemle besleyerek kazancı artıracağız. Tabii bir büyükbaşa 40 kilo yem veriyorsun, sana verdiği sütün, etin karşılığı olarak yediği yemin parasını vermiyor. Aynı kiloyla 2 katı verim alıyorsun. Hayvan ırkıyla da bu orantılı. Verimli dana yetiştiren bir köylü benim gözümde bir sanatçı. Televizyonda gördüğümüz sanatçılar kadar, ressam kadar, şarkıcı türkücü kadar, magazin sayfalarında gördüğümüz sanatçılar kadar değerli."

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Şerafettin Çakal ise hayvancılık sektörünün en önemli girdisi kaliteli kaba yem temini ihtiyacının proje sayesinde düştüğünü dile getirdi.

Daha sonra, projeye katılan çiftçilere sertifikaları verildi ve tarlalarda traktörlerle hasat yapıldı.