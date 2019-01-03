Tago Archıtects "Tasarım Merkezi" Oldu!

Ulusal ve uluslararası ölçekte, farklı yapı tipolojilerinde ürettiği global projelerle tanınan Mimar Gökhan Aktan Altuğ önderliğindeki Tago Architects, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak yeterlilik belgesini aldı ve "Tasarım Merkezi" unvanının sahibi oldu.

Tago Architects Kurucusu Mimar Gökhan Aktan Altuğ; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tasarım Merkezi olarak ilan edilmelerinin ardından yaptığı açıklamada kurulduğu 1997 yılından beri yurtdışında da hizmet veren bir firma olarak uluslararası arenada geleceğe dair uzun soluklu planlar yapan tasarımcıların konuya bir adım önde başladıklarını gözlemlediklerine dikkat çekti ve ekledi:

"Global rekabet içinde daha güçlü olabilmeyi ana hedefimiz olarak tanımlıyoruz. Tago Architects olarak bu hedefimizi şimdiye kadar kendi kaynak ve planlamalarımız ile gerçekleştirmeye çalıştık. Proje teslim ve çalışma standartlarımızı, kullandığımız programları uluslararası standartlar ile karşılaştırarak iyileştirme gayreti içinde olduk. Tasarım Merkezi olduktan sonra bu gayretlerimiz daha da artarak devam edecektir."

Tasarım Merkezi olma sürecinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Tago Architects'i akademik ve sektörel bakış açılarıyla değerlendirmesinin mimari ofis içinde bir kendine dönme ve özdenetim süreci oluşturduğunu belirten Altuğ, bu durumun rutinin dışına çıkmayı sağlayarak mimari ekibe bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi. Ofis içindeki çalışma standartlarını sıkı denetim altına alarak çalışma sistemini güçlendirmenin yanı sıra, güncel projelerini zaman ve kalite yönleriyle daha net ölçme fırsatı bulduklarını da ekledi.

Günümüzde bilgiye ulaşmaktan çok bilginin nerede, nasıl kullanıldığının önemini ve mesleki deneyimin en değerli bilgi birikimi olduğunu vurgulayan Gökhan Aktan Altuğ, "Tasarım Merkezi" unvanının ardından bir eğitim merkezi kurarak genç ve yeni mezun mimarları bir araya getirmeyi ve meslekte daha hızlı ilerleyebilecekleri bir ortam sağlamayı planlıyor:

"Yaşadığımız bilgi çağında değerler yer değiştirmekte. Bilgiye ulaşmak bir önceki jenerasyonda en önemli ve zor edinimken artık günümüzde bilgi her yerde ve siz bu bilgiyi nasıl kullandığınız ile değerlendiriliyorsunuz. Bu da mesleki deneyimin her zamankinden daha değerli hale gelmesini sağlıyor. Biz bu anlamda kendi deneyimlerimizi mesleğe yeni adımını atmış arkadaşlara rahatça aktarabileceğimiz bir eğitim merkezi kurmayı hedefliyorduk. Bu isteğimiz tasarım merkezi olduktan sonra gerçek bir plana dönüştü."

Türk firmalarının uluslararası arenada hizmet verebilecek kalitede eğitim ve deneyime sahip olduğunu vurgulayan Tago Architects Kurucusu Mimar Gökhan Aktan Altuğ, "Tasarım Merkezi" unvanını alarak mimarlık ve inşaat sektörlerinde hizmet verebilmek için gereken sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerinin, nitelikli ve uluslararası normlarda tasarım yapmak için de gerekli eğitimleri planlayacaklarının altını çiziyor ve ekliyor: "Tago Architects olarak bundan sonraki süreçte vizyoner bir bakış açısı ile bugünün değil geleceğin teknolojilerini odak noktasına alarak kendi yatırımlarımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."