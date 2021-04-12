Tags güvenlik ve alarm: "saatte 5 iş yeri hırsızlığa uğruyor!" - Son Dakika

TAGS Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gündüz ile şirketlerin güvenlik konusunda neler yapabileceğini konuştuk.

KARLILIĞI ARTIRIN, MALİYETLERİ AZALTIN

Kurumsal şirket, ofis ve iş yerlerinin ihtiyaçlarını belirleyip bu doğrultuda çözümler sunduklarını belirten Sedat Gündüz, "Birlikte çalıştığımız kurumlarla bütünleşmek için onlara özel bir Kurumsal Uzman atıyoruz. Çözümleri dışarıda değil, içeride arayıp kurum içi departman gibi hareket ediyoruz. Bu sayede gerçek bir aidiyet hissi oluşturuyoruz. Aksi halde güven de güvenlik de olmaz," sözleriyle TAGS'ın bakış açısını anlatan Sedat Gündüz şunları ekledi: "Saatte 5 iş yeri hırsızlığa uğruyor. Böyle bir saldırı yoğunluğuna sadece hazır sistemlerle karşı koyamazsınız. Sizi anlayan ve sizinle birlikte hareket eden, kişiselleştirilebilir güvenlik çözümlerine ihtiyacınız var. TAGS'ın yaptığı da tam olarak budur. Ayrıca TAGS olarak iş yerlerinde otomasyonu artırarak hem hata payını ortadan kaldırıyor hem de paydaşlarımızı yüklü maliyetlerden de kurtarıyoruz."

PROAKTİF ÇÖZÜMLERLE İŞLETMENİZ KONTROL ALTINDA

Dünyanın önde gelen güvenlik şirketleriyle uluslararası işbirliklerine imza attıklarını aktaran TAGS Güvenlik Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gündüz, "Uluslararası işbirliklerimize yeni fikirler sunmaya, öncü yeniliklerle yol göstermeye devam ediyoruz. Türkiye'den başlayıp tüm dünyaya ulaşan bir inovasyon tutkusuna sahibiz" diyerek kurumsal paydaşlarının maliyet kontrolünde efektif bir strateji izlemenin öncelikleri olduğunu belirtti: "Kartlı geçiş sistemi, barkodlu geçiş sistemi, yüz tanıma, parmak okuyucu ve iris tanıma sistemlerimiz ile güvenliği ve verimliliği artırırken maliyetleri de önemli ölçüde azaltıyoruz" şeklinde açıklama yapan Sedat Gündüz, şeffaflığa verdikleri değerin altını bir kez daha çizdi.

İŞİNİZDEKİ GÖZÜNÜZ

İşletmeler için en önemli noktalardan birinin sorunsuz veri akışı olduğunu belirten Sedat Gündüz, kurumsal paydaşlarının vaka yanıt süreleri konusunda hassas olduklarını ifade etti. "Güçlü bir çalışma yürütebilmek için, siber güvenlik ve çatı yazılım sistemlerinin hayati öneme sahip olduğunu anlayan paydaşlarımız, TAGS'ı işlerindeki gözü olarak nitelendiriyor. Çatı Yazılım Sistemlerimiz ile içeriden gelen anormal kullanıcı davranışlarını, karmaşık web araştırmalarını saptadığımız anda ilgili kişileri hemen bilgilendiriyoruz. TAGS'ın olduğu yerde güvenlik açığı bulmak imkânsız" dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: ÜCRETSİZ ONLINE KEŞİF!

Sedat Gündüz son olarak Türkiye'de bir ilk olan online ücretsiz keşiflerinden ve Anti-Sabotaj sistemlerinden de bahsetti. "Türkiye'de bir ilke daha imza attık; Ücretsiz Görüntülü Online Keşif ile ev ve iş yerinizdeki güvenlik açıklarını evinize gelmeden tespit ederek size uygun güvenlik çözümleri sunuyoruz. Teknolojik yatırım ve araştırmalarımız sayesinde TAGS yazılımsal ve donanımsal olarak dışarıdan gelen tüm atakları önler. Bütün tehditler yapay zekâya sahip sistemimize öğretildi ve sistem baştan aşağı buna göre dizayn edildi. Fiziksel müdahaleler ve yayın bozulmaları gibi sabotajlar TAGS için geçerli değil. Türkiye güvenlik konusunda giderek bilinçlenirken biz de bireysel ve kurumsal alanlardaki çalışmalarımıza devam ederek hem Türkiye hem de yurt dışında daha çok insanın hayatına güvenlik sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde sözlerini noktaladı.

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