Tags güvenlik ve alarm sistemleri, şimdi 81 ilde! - Son Dakika
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Tags güvenlik ve alarm sistemleri, şimdi 81 ilde!

Tags güvenlik ve alarm sistemleri, şimdi 81 ilde!

TAGS, 81 ilde güvenlik hizmetine başladı. Türkiye'deki tüm ev ve iş yerlerinde güvenlik için kolları sıvayan TAGS, "Herkes için Her Yerde Güvenlik" sloganıyla operasyonel faaliyetlerini 81 şehre taşıdı.

12.04.2021 16:16  Güncelleme: 16:28
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. TAGS'ın bugününü ve geleceğini TAGS Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gündüz ile konuştuk.

Ankara, İzmir ve İstanbul'dan Sonra Tüm Türkiye'de Güvenlik

Çözüm ortaklarına, yüksek standartların karşılanmasını ve TAGS kalitesinin yansıtılmasını öncelikli şart olarak sunduklarını belirten TAGS Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gündüz: "Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı adım adım uyguluyoruz. İzmir, Ankara ile başlayan ve İstanbul ile devam eden operasyonlarımız artık çözüm ortaklarımızla beraber tüm Türkiye'ye ulaşıyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz ve yeni çözüm ortakları için de kapımız açık. Bizimle çalışmak ve güvenliği yeni bir boyuta taşımak isteyen herkes tags.com.tr adresinden bize başvurabilir."

Günlük Evden Hırsızlık Sayısı 158

"Yeni nesil güvenlik anlayışıyla artık tehditlere reaktif yanıt vermek yerine henüz olay gerçekleşmeden proaktif aksiyonlar alarak tehlikenin önüne geçiyoruz" diyen Gündüz, bu konuda somut istatistikler de paylaştı: "İçişleri Bakanlığı'mızın etkin ve fedakâr çalışmaları sayesinde hırsızlıkla mücadelede büyük başarılar kaydedildi. Hırsızlıkların aydınlatılma oranı 2017'de %21,3'ken, 2020'de %38'e kadar yükseldi. Ancak bu sadece güvenlik güçlerimizin çabalarıyla çözülebilecek bir sorun değil maalesef. Özellikle hırsızlık girişimlerinin fazlalığı ve takibinin zor olması, güvenlik sistemlerini bu mücadelenin doğal bir parçası haline getirmemiz gerektiğini gösteriyor."

Toplam Hırsızlık Sayısı 57,730

Türkiye'deki günlük evden hırsızlık istatistiklerini de aktaran Gündüz; "Yine İçişleri Bakanlığımızın açıkladığı rakamlara göre biliyoruz ki, 2020 yılında Türkiye'de günlük evden hırsızlık sayısı 158, toplam hırsızlık sayısı ise 57,730. Maalesef bu yoğun tehdidi sadece kolluk kuvvetlerimizin üstün çabalarıyla ortadan kaldırmamız mümkün değil. Hem Türkiye'deki suç oranını azaltacak, hem de insanların yaşam konforunu artıracak çözüm ise güvenlik ve alarm sistemleridir. Devletimizin suçla mücadelesine destek verecek ve düşük maliyetleriyle de milletimize kolaylık sağlayacak güvenlik sistemlerin kullanımını öncelikli mesele edinmeliyiz. Sadece güvenlik kameralarının varlığı bile birçok suçun aydınlatılmasına katkı sağlıyor."

ABD'de %20 Türkiye'de %2

"ABD'deki sigorta şirketleri güvenlik sistemlerini iş yerleri için zorunlu tutuyor. Türkiye'de de benzer bir düzenlemeyi acilen yapmamız gerekiyor. Böyle bir gelişme hem vatandaşın sigorta masraflarını düşürecek, hem de gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde Türkiye'nin hırsızlıkla mücadelesi de büyük bir güç kazanacaktır. Türkiye'de elektronik güvenlik sistemi kullanan ev ve iş yerlerinin toplam oranı henüz %2. Bu oran ABD'de %20 iken, Avrupa'da %8 civarında. Dolayısıyla Türkiye pazarındaki bu potansiyeli değerlendirip ülkemizdeki güvenliği artıracak düzenlemeler yapmalıyız."

Hedef: Avrupa'da TAGS Güvenlik

Türkiye'de her şehre ulaşmayı başaran TAGS'ın gelecek hedeflerini de paylaşan Sedat Gündüz: "Teknolojiyi, güvenliğe entegre etmekten son derece mutluyuz. Türkiye'deki güvenlik anlayışını baştan inşa etmeyi ve insanların vazgeçemeyecekleri bir güvenlik deneyimi sunmayı planlıyoruz. Ülke genelinde çözüm ortaklarımız ile bütün halinde hareket ederek birkaç yıl içinde Türkiye'deki lider kimliğimizle Avrupa pazarına girmeyi amaçlıyoruz."

Türkiye, Ankara, İzmir, Son Dakika

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