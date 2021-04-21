Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu - Son Dakika

Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu

21.04.2021 23:00

- Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

- Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu

İSTANBUL - Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akgül böylece 8. kez Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen şampiyonada serbest stilde mindere çıkan Taha Akgül, ilk turda Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1, çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağlup etti. Taha, yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou 4-0'la geçerek finale kalmıştı. Bu akşam oynanan final maçında Rus Sergei Kozyrev ile karşılayan şampiyon güreşçi Akgül, karşılaşmaya çok etkili başladı ve rakibi karşısında 5-0 öne geçti. Ardından Kozyrev'in bir hamlesiyle durum 5-2'ye gelirken, ilerleyen dakikalarda rakibinin sert hamlelerine karşı hata yapmayan Taha Akgül, minderden 9-2 galip ayrılarak 8. kez Avrupa şampiyonluğu unvanını elde etti. Milli güreşçi mücadelenin ardından Türk bayrağı ile şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu
Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu
Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu
Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu

Taha Akgül, Polonya, Güreş, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu - Son Dakika Spor


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