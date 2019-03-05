Taha Akgül Artık Yüksek Lisans Mezunu
1 saat önce
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisans öğrenimini tamamladı.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa
şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül
, yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Beden Eğitimi Bölümü mezunu 28 yaşındaki sporcu, "Sporda Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" isimli yüksek lisans tezini başarıyla savundu.
Taha, Instagram
hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı tezli yüksek lisansını tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: AA
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