Son Dakika Haberleri: Taha Akgül Artık Yüksek Lisans Mezunu

Taha Akgül Artık Yüksek Lisans Mezunu

1 saat önce

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Taha Akgül Artık Yüksek Lisans Mezunu, System.String[]
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu 28 yaşındaki sporcu, "Sporda Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" isimli yüksek lisans tezini başarıyla savundu.

Taha, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı tezli yüksek lisansını tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Taha Akgül, Spor
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