Son Dakika Haberleri: Taha Akgül, Avrupa 7. Kez Avrupa Şampiyonu

Taha Akgül, Avrupa 7. Kez Avrupa Şampiyonu

1 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 7-0 yenerek altın madalya kazandı.

Taha Akgül, Avrupa 7. Kez Avrupa Şampiyonu, System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 7-0 yenerek altın madalya kazandı. Akgül, böylece 7. kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, yine tarih yazdı. Erkekler serbest stil 125 kiloda mindere çıkan Akgül, finalde dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Maça çok hızlı başlayan ve rakibi karşısında 4-0 öne geçen ay-yıldızlı güreşçi, maçın sonlarına doğru skoru 7-0'a getirdi. Rakibinin sayı almasına fırsat vermeyen Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.

2017 Dünya Şampiyonası'nda yenildiği rakibini yenerek rövanşı alan Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:58 Kaynak: İHA
Avrupa, Taha Akgül, Spor
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